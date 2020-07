Quitan nombre de Carmen Salinas a Diosa de Plata por Livia Brito

Carmen Salinas lamentó la actitud que Livia Brito y su pareja, Mariano Martínez, hacia Ernesto Zepeda en Quintana Roo, luego de que el fotógrafo les hubiera tomado unas fotos sin su consentimiento en un hotel de esta zona y éstos hubieran reaccionado de manera violenta, causándole daños físicos y a su equipo de trabajo.

"¿Por qué te enojas, te agarraron haciendo algo malo, el acto sexual públicamente?, te agarraron con un cuate, pero no para que te pongas en ese plan, yo creo que ya va siendo hora de que ustedes (los medios) tomen cartas en el asunto, y si alguien quiere mucho a los fotógrafos es Carmen Salinas", dijo la actriz durante su invitación a grabar parte del nuevo programa de los Mascabrothers, "Relatos Macabrones", el lunes pasado.

Carmen, además, recordó una anécdota que tiene que ver con Livia y una Diosa de Plata que ella entregaba.

"Se entregaba la Diosa de Plata Carmen Salinas al mejor cómico del cine mexicano cada año (...) y Maricarmen Cruz, que yo la quiero mucho y en algunas ocasiones me ayuda a hacer boletines y todo eso; yo le tengo mucho respeto y mucho cariño, pero me acuerdo que (una vez) entregué una Diosa de plata y me retiré del salón, pero llegó esta persona, Livia Brito. Yo no estaba allí y entonces parece ser que esta señora no quiso atender a estos muchachos de la prensa y se dijeron algunas palabras fuertes contra la señora Brito (por parte de Maricarmen) ".

La primera actriz enfatizó que aunque aprecia mucho a Maricarmen, esas palabras no tenían que ver con ella, sino con la actitud de Livia con la prensa, a lo que Maricarmen habría respondido, pero continuó con su relato.

"Pasa una semana y me hablan los de PECIME (Periodistas Cinematográficos de México, encargados de dar la Diosas de Plata), que querían desayunar conmigo, y era para comunicarme que por lo que había hecho Maricarmen Cruz iban a quitar la Diosa de Plata (que yo daba); yo les dije que Maricarmen me ayudaba a veces pero no trabaja de fijo conmigo (...) yo no tengo la culpa de lo que hizo, es más, yo ni la escuché, y Maricarmen, por defender a los de la prensa le contestó de una manera muy fuerte y por culpa de ella le quitaron la diosa de plata a Carmen Salinas".

Salinas ha compartido proyectos de televisión con Livia, pero por ahora deseó que los de PECIME puedan ver este tipo de comportamientos.

"Quitaron mi diosita de plata, la que daban por el nombre mío, la quitaron por culpa de la señora, se enojaron mucho los que manejan PECIME (...) Que vean los de PECIME, que vean lo que le hicieron a un fotógrafo respetuoso, caballero, que lo bañaron en sangre, que le robaron su cámara, su dinerito y sus tarjetas y le dieron una golpiza espantosa, por esa señora acompañada por ese patán que no sé ni quién sea, que golpearon tan feo a esta criatura".