Quitan canciones de Michael Jackson de internet por dudas de autenticidad

Ciudad de México.- Recientemente se supo de la polémica relacionada a Michael Jackson, y es que se rumora que presuntamente tres de las canciones del fallecido cantante tienen voces falsas.

Ante dicha situación, ahora solamente quedaron siete canciones del album 'Michael', mientras que Monster, keep your head up y Breaking News, desaparecieron para reproducirse tras los señalamientos sobre que la estrella no cantó en esas canciones.

Según TMZ, las canciones forman parte de una demanda en la que se involucran los herederos de Jackson y Sony Music.

Canciones disponibles

Por su parte, el portavoz del sitio web oficial de Jackson confirmó en un comunicado que las canciones no estaban disponibles en línea, aunque recalcó que la medida no estaba relacionada con su legitimidad.

Confirmo que las tres canciones del álbum Michael de 2010 no están disponibles para comprar o escuchar por parte de Sony Music. Pero debo recalcar que su eliminación no tiene nada que ver con su autenticidad Los herederos de Jackson y Sony Music creen que la continua conversación sobre las canciones está distrayendo a la comunidad de fans y a los oyentes casuales de Michael Jackson de centrar su atención donde debería estar, en el legendario y profundo catálogo musical de Michael”

Dice el mensaje.

Se dice que las canciones en cuestión se grabaron en 2007 con los compositores y productores Edward Cascio y James Porte, pero los seguidores de Jackson llevan varios años discutiendo si las canciones contienen, realmente, la voz del artista.

Sospechas de falacia

A su vez, Katherine Jackson, madre del Rey del Pop, afirmó en 2010 que “algunos de los temas del álbum ‘Michael’ eran falsos”, mientras que LaToya Jackson dijo: “No suena como él”.

Por si esto fuera poco, el sobrino de Jackson, Taryll Jackson, tuiteó en aquella ocasión: “La forma en que construyeron estas canciones es muy astuta y taimada. Conozco la voz de mi tío y algo está muy mal cuando tienes a tu familia más cercana diciendo que no es él”.

‘Michael’ fue el primer material discográfico que se lanzó tras la muerte de Jackson, que se suscitó en junio de 2009, cuando tenía 50 años de vida.