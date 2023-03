“Quiero un Latin Grammy”: Frank Di

Tijuana BC.- Si de retos se trata, Frank Di se pinta solo. El cantante tijuanense quien ganó la Gaviota de Plata a “Mejor intérprete” dentro de la competencia folclórica en el Festival de la Canción de Viña del Mar el pasado mes de febrero, pone sus planes a otro nivel.

Foto: Sergio Ortiz Aa

En la pasada edición 62 de la gala chilena, quien representó a México, no repara en marcar nuevos retos para su carrera en ascenso.

No quiero ponerle ni largo ni mediano plazo a esto, porque esto me sorprendió, esto llegó como en una relación cuando dicen: Cuando menos piensas, esto fue mi relación, no sé qué sigue, porque estoy trabajando para sigan muchas cosas, soy bien bocón, pero si ya tengo una gaviota, quiero un Latin Grammy, lo quiero y voy a trabajar por él”

Reiteró.

La última gota

Luego de estar en el país andino y darle el triunfo a México con “La última gota”, Di trabaja en un proyecto del que quiere hacer comunidad con cantantes tijuanenses y a la par otro trabajo con mujeres.

“Ahora tengo un proyecto donde estoy haciendo colaboraciones con mujeres artistas para mi proyecto en una onda mariachi pop, acabo de hacer una canción con Gris Romero.

Foto: Sergio Ortiz

“Me encantaría colaborar con artistas tijuanenses, estoy hablando de más lo sé, pero buscar un Grupo Firme de quien admiro su éxito, me encantaría cantar con Julieta Venegas, un rollo donde podamos unirnos y hacer comunidad”, puntualizó.

Grandes oportunidades

Frank Di cumplió un sueño, ese que quizás estaba más lejos de lo que hubiera pensado, el que llegó como las grandes oportunidades, y el que aprovechó y venció.

“Quiero el Latin Grammy, voy a trabajar por él, pero así como he soñado tanto y lo he logrado, si me lo propongo y trabajo duro, lo voy a lograr”, subrayó el tijuanense.