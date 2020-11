“Quiero que aprenda”: Stephanie Valenzuela no retirará la denuncia contra Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Stephanie Valenzuela no está dispuesta a otorgarle el perdón a Eleazar “N”, luego de que él la golpeara y casi estrangulara hace unas semanas.

La cantante peruana apareció como invitada al programa “Hoy”, siendo esta la primera vez que asiste a un foro de televisión luego de la agresión que sufrió la madrugada del 5 de noviembre en el apartamento que compartía con él.

Usando maquillaje para ocultar las heridas de su rostro, y al borde del llanto, la famosa expresó que es importante alzar la voz en contra de la violencia de la mujer.

“Tengo la voz para hablar por muchas mujeres que quizá no tienen la atención que yo he tenido y se me hace importante alzar la voz por todas las mujeres que están afuera y han vivido algo similar a lo que he vivido”, dijo Valenzuela.

“Por eso es importante lo que estoy haciendo, que la denuncia sea penal y haya pruebas con un médico legista, testigos, una demanda, porque no es algo que se pueda negar”, continuó.

Reflexionó en que, si hubiese existido un antecedente legal por la actitud violenta del actor, tal vez se habría evitado la agresión.

“Quizá de haber tenido estos antecedentes penales él lo hubiera pensado antes de agredir a otra mujer y eso es lo que quiero, que aprenda y que no agreda a otra mujer (…) Si tengo que cargar con este engorroso momento, al menos quiero tener en mi conciencia que hice algo para que no venga una más”, expresó.

Con la voz cortada, la peruana dijo que a la fecha no entiende cómo es que alguien tan cariñoso como Eleazar haya resultado ser un hombre violento.

“No entiendo en qué momento un hombre tan cariñoso, tan dulce, alegre, con el que me la pasaba bailando y cantando puede llegar a esto... Me es difícil y sé que para ustedes también”, lamentó.

Y confesó tener miedo de que Eleazar pueda salir de la cárcel en cualquier momento, pues teme por su vida.

“Espero que la justicia actúe de acuerdo a derecho. Sí me causaría quizá miedo, porque estoy invitando a las mujeres a que denuncien... y me dolería mucho que la justicia no puede salvaguardar nuestra integridad”, sentenció.

Este día, se llevó a cabo una audiencia entre Eleazar y Stephanie, donde se reportó en un principio que le habían concedido la libertad condicional al actor; sin embargo, esta información fue desmentida, pues de hecho, se le negó ese privilegio.