Quiero enamorarme: María León

El 2021 se vislumbra como un buen año para María León, profesionalmente hablando, porque no sólo volverá a los escenarios con la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", también estrenará disco y tal vez gira; pero lo que en verdad le interesa hacer a esta cantante y actriz tapatía, se encuentra en el ámbito personal.

"He trabajado tanto que he descuidado otras facetas personales, que a lo mejor para mí no tenían tanta importancia y que se han tenido que desarrollar y trabajar durante esta pandemia", dijo María.

Entre las cosas que quiere hacer y que había pospuesto por el trabajo, está el pasar tiempo con sus papás, escaparse con ellos una semana y después volver a su día a día; es por eso que ha decidido tomarse un tiempo entre proyecto y proyecto para estar con su familia y disfrutarlos, porque comparte que sus padres siempre han hecho lo imposible por asistir a sus conciertos para poder verla, porque es ahí cuando se abrazan y saludan pero después cada quien se va por su lado, ahora está consciente que esto era muy egoísta de su parte, aunque antes no lo veía así.

"Ya después enamorarme, conocer gente, salir, tener otra interacción que no sea con Micaela, mi perrita, tener una vida social", León ríe cuando dice esto.

María León aprende de la pandemia

Este último año también fue de mucho aprendizaje para María León, porque aprendió a no lamentarse por lo que no fue (como su llegada a Broadway con el musical "Chicago", en español) y sí dar gracias por las oportunidades que ha tenido, por la gente que no se ha enfermado o se enfermó y se recuperó, y por las despedidas que se tuvieron que hacer.

"Todo eso nos ha hecho mucho más empáticos en muchos aspectos y con un sentido de la vida distinto; para mí el hecho de decir, ya no quiero pedir permiso para tantas cosas, salió de esta pandemia, del encierro, de las pérdidas, del dolor; es decir, ya quiero volver a la vida para poner todo este aprendizaje en práctica".

Y eso es lo que precisamente ha estado haciendo desde hace un mes, cuando regresó a los ensayos de "Hoy no me puedo levantar", como lo ha estado compartiendo en sus redes sociales; además de seguir con sus prácticas de longboard dancing, algo que asegura no es nada sencillo, porque ella no sabía ni subirse a la patineta y el fracasar en cada intento la frustraba, pero siempre vuelve a intentarlo; así fue como pudo dominar el pole dance.

"Creo que mucha gente no logra lo que quiere porque se desespera, pero hay que entender que las cosas cuestan trabajo o que todo tiene un procedimiento; no hay secreto para lograr lo que queremos, es ser paciente contigo, darte permiso y si quieres algo de verdad, es poner todo tu empeño, tu esfuerzo y ser paciente con uno, que si no sale ahorita, saldrá después. Cada una de las cosas que decido hacer en mi vida, más allá de que sean un hobbie, es porque no quiero olvidar el proceso de aprendizaje, porque sé que si se me olvida no voy a regresar a sentir que soy capaz de romper con todos mis límites".

Bajo el brazo un disco nuevo de María León

A pesar de que en este momento todo su tiempo lo absorbe "Hoy no me puedo levantar", que levanta el telón el 16 de abril en el Centro Cultural Teatro II, con ella como la protagonista femenina de esta historia ubicada en los 80; también sus planes como intérprete están caminando al mismo tiempo.

"Ya terminé de grabar mi disco, terminé de poner las voces y estamos trabajando unos featuring que también van a ser parte, es un disco de regional mexicano con tintes de urbano, hay cumbias, tejano, norteño, banda, mariachi, todo con una base cumbiachera para que la gente baile; las letras son igual desde el punto de vista femenino, la sexualidad, la sensualidad, el insomnio, el decir que no, la cachondería, la coquetería".

María espera que este material esté listo a más tardar en el mes de septiembre, porque si todo se desarrolla positivamente con la pandemia, quiere comenzar la gira el 2 de octubre en el Teatro Metropólitan, porque es una fecha que ha pospuesto en dos ocasiones en el último año.

"Tengo fe en que este show en un teatro, sea un muy buen precedente para las futuras presentaciones en vivo de los artistas, y que se logre por fin este Teatro Metropólitan".