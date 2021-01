“Quiero dejar a la chica Disney”: Karol Sevilla

HERMOSILLO.- Karol Sevilla tiene en claro que “Soy Luna” fue el proyecto que impulsó su carrera y le dio la fama internacional entre todas las niñas y pre adolescentes.

Pero ahora, la cantante está lista para darle una adecuada despedida a su personaje, y darle un nuevo aire a su música. Por eso la famosa estrenó su nuevo sencillo “Tus Besos” en el que, cambia por completo sus características baladas por el urbano pop.

Año nuevo, Karol nueva. Quería estrenar a esta nueva ‘yo’, más madura, más fuerte, más actual. Escogí ‘Tus Besos’ como mi carta de presentación, para que la gente vaya encontrando esta nueva Karol, esta nueva imagen que quiero presentar de mi carrera, donde experimento ya con ritmos más urbanos, algo alejado de lo que habían visto antes”, dijo Karol en entrevista para EL IMPARCIAL.

“Ojo, no voy a dejar jamás las baladas, porque eso es parte de mí, pero quería que mi voz se escuche en las fiestas, en los momentos de baile, de alegría. Puedo adelantarles que mi música ahora tendrá más movimiento y pronto nos estarán escuchando también en reguetón”, continuó.

Con este nuevo rumbo musical, Karol quiere dejar en claro que ya no es esa chica Disney de la serie de 2016, pues la famosa no quiere que su público sea únicamente niños y preadolescentes.

“Quiero dejar a la chica Disney, a la de los patines, a ‘Luna Valente’. Fue un personaje en mi vida, una parte de mí que siempre estará conmigo, pero quería cambiar. No quería ser la ‘Tatiana de los niños’, quería madurar, crecer, y hasta ahora me gusta cómo se siente”, comentó.

“En el momento en que tuve el personaje de ‘Luna’, me convertí en un ejemplo a seguir. Crecieron conmigo, aprendieron cosas conmigo, me han seguido por año, mucho de mi público me conoció en ‘Soy Luna’. Mi plan es que la gente poco a poco vea que estoy creciendo y viendo una nueva etapa. Que ‘Luna’ siempre estará en nuestros corazones, pero ahora avanzamos hacia el futuro”, contó.

Sobre el disco del cual se desprende el sencillo “Tus Besos” aun no hay nombre, pues Karol quiere que salgan canciones poco a poco, hasta que ella pueda hallar el nombre perfecto para su álbum que saldrá a la luz este año.

“Todavía no sé el nombre del disco, es un proceso todo, por ahora estaremos lanzando canción por canción al mes y a raíz de eso, viendo cómo reacciona la gente, cómo voy descubriendo yo esta nueva imagen, esta nueva parte de mí, podré escoger un nombre adecuado, aunque por ahora tampoco sé bien la fecha de estreno”, destacó.