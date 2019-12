Quiere Yahir seguir siendo fiel a su esencia

CIUDAD DE MÉXICO

En 17 años de carrera Yahir ha lanzado siete álbumes musicales, ha participado en al menos siete producciones televisivas y hasta ahora ha hecho dos puestas en escena y el siguiente año hará una más.

Con todo este historial laboral, el originario de Hermosillo, Sonora, dice aún sentirse agradecido con todo aquel que desea participar en sus proyectos musicales.

Este sábado Yahir llegó al Teatro Metropólitan para presentar su show, fiel a sus raíces musicales, y por ello llamó para esta ocasión a dos de sus ídolos, Reyli Barba y Erik Rubín, personajes que definieron la carrera que él quería tener, dijo.

"Le pedí a Reyli que me acompañará con 'Así es la vida' porque es una canción que me ha acompañado siempre, con ella hice casting para La academia, y para mí tiene un gran significado, es una manera de agradecerle a Reyli", confesó en entrevista.

Otro de los sueños que pudo cumplir Yahir con su show del Metropólitan fue el de compartir escenario musical con Erik Rubín, con quien participa en la obra musical Jesucristo superestrella.

"Estoy muy agradecido y aún no creo lo que se pudo lograr para este show porque 'Princesa tibetana' fue una de las canciones que también canté en el reality y yo no puedo creer que esté al lado de Erik Rubín ahora cantando en el teatro y en mi show. Mucho de lo que ha hecho Erik ha sido una gran influencia para lo que yo hago con mi carrera, porque una cosa es hacer Jesucristo superestrella y otra que aceptara ser uno demis invitados", confesó.

Entre las cosas que Yahir ha aprendido de Reyli y Erik es ser fiel a su esencia, y por ello confesó que si bien ha jugado con ritmos en tendencia como el urbano, jamás abandonará su estilo roquero.

"Lo difícil en la carrera está en no cambiar lo que tú eres, yo crecí con este sonido (el rock) y no podría apostar a otra cosa pues a aunque me meto con el rollo urbano, me pongo listo y sigo usando guitarras eléctricas, buscando esos rifs y solos de guitarras, porque eso es lo que soy y siempre seré", explicó el cantante previo a su show de este sábado.

Esta batalla por su libertad creativa no la ha librado solo, explicó que, a lo largo de los años ha buscado rodearse de músicos talentosos, de los que son conocidos y de los que no tanto, pues es su forma de defender su estilo musical.

"Hay músicos que te pueden aportar y estoy abierto a dejarme influenciar de gente talentosa, no sólo de gente famosa sino de los músicos que a veces no son tan reconocidos y son bien perrones. Yo busco aprender de toda la gente talentosa y por eso siempre trato de rodearme de ellos", indicó.

Si existe algo que sus años en la música le han dado a Yahir es libertad para poder elegir qué desea hacer y qué no, por ello aunque en ocasiones le han sugerido explorar otros géneros, él insiste en seguir por el camino que se planteó antes de ser un cantante reconocido.

"Hoy puedo darme el lujo de cantar lo que yo quiera, sin presiones de disqueras o nadie. Ahora cada vez que canto covers es por el gusto de hacerlo y eso es algo que uno se gana con el tiempo y el trabajo duro", añadió.