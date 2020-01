Quiere Fernando Carrillo cambiar la imagen de los hombres de 50 años

Fernando Carillo festejó sus 50 años y aseguró que esta decidido a cambiar la imagen que se tiene de los hombres al llegar a esta edad.

“Podemos hacerlo si nos cuidamos y es parte de lo que vengo en esta nueva década a fomentar, este estilo de vida de salud, de vida sana, de poderse ver mejor y sentirse mejor con los años. Yo me siento muy bien, me siento muy contento porque quiero más bien como que darles el truco de que no tienes que estar peor con los años, ni tienes que perder el cabello".

Carrillo, quien lleva ya un tiempo viviendo en México, aseguró que se siente mejor que nunca y más porque representa menos edad de la que cumple.

“Yo me siento súper orgulloso de de poder decir que tengo 50 años porque todo mundo me dice que no parezco ni siquiera de que tengo 50 años y si me quito la ropa menos”.

Respecto a su hijo, Ángel Gabriel, espera que pronto pueda verlo de nueva cuenta, a pesar de que su ex pareja y madre del niño, Margiolis Ramos, lo tiene demandado desde el 2017 por no darle manutención al menor.

“Espero que me den la visa de trabajo de vuelta, yo amo Estados Unidos, mi hijo vive allá, me encantaría poder estar cerca, poder estar para cualquier problema, estar pendiente”.

Por último, reveló que el pequeño no le llamo para su cumpleaños, pero que entiende la situación y le consuela saber que su hijo esta feliz.

“No me llamó, pero no importa, yo lo hubiese puesto a llamar a su mamá el día de su cumpleaños, pero no los juzgo, quiero mucho a su madre, creo que esta muy bien acompañado, es feliz, los hijos siempre deben estar con la madres, no lo voy a pelear jamás. La vida es como es”.