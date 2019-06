Quiere Adam Sandler trabajar en una película mexicana

Adam Sandler reveló sus intenciones de filmar una cinta en México, pero lo que más sorprendió es que desea hacerlo en español.

Durante su paso por la alfombra roja de la cinta “Misterio a bordo” en la Ciudad de México, el actor estadounidense no dejó pasar la oportunidad para confesar sus planes de trabajar en este país.

Me encantaría, siempre estoy trabajando en mejorar mi español, pero no va muy bien, amo a tantas personas aquí y me encantaría filmar una película algún día”.