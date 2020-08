¿Quiénes son BTS?, ¿Por qué todo mundo habla de ellos?

BTS es la banda surcoreana de K-pop más escuchada durante los últimos años, ya que sus integrantes, conocidos como Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y JungKook, se han ganado el corazón de miles de fanáticos en todo el mundo.

La banda surcoreana, conformada por 7 integrantes, fue la primera en su género en televisar un show en vivo en Estados Unidos, durante los American Music Awards del 2017.

Desde entonces su fama no ha dejado de crecer, ya que también fue el primer grupo asiático en entrar en el Billboard Hot 100, quedándose ahí por más de 20 semanas, e incluso, lideraron la lista "Year In Review" de Billboard con los mejores 30 artistas de K-pop en el 2019.

Actualmente la agrupación cuenta con más de 29 millones de seguidores en Instagram y 23 millones en Twitter, además supera los 35 millones de suscriptores en Youtube, poniéndolos a la par de artistas como Justin Bieber, Selena Gómez y Lady Gaga.

Desde su debut en Corea del Sur, en junio del 2013, con su sencillo "No More Dream", la agrupación no ha dejado de cosechar éxitos, logrando ser actualmente el grupo Kpop más seguido en Spotify y con más videos que superan el millón de likes en Youtube.

El 2020 no ha sido una excepción en la buena racha de la agrupación, ya que a pesar de tener que cancelar sus conciertos y presentaciones por el tema de la pandemia, el 21 de agosto del 2020 lanzó su primer sencillo completamente en inglés "Dynamite", convirtiéndose en el más visto en Youtube en las primeras 24 horas, con más de 101 mil millones de vistas.