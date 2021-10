¿Quién fue Octavio Ocaña, Benito de “Vecinos”?  Desde sus inicios al lado de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Octavio Ocaña fue un famoso actor mexicano que inició su carrera actoral en los foros de Televisa participando desde que fue niño en la serie “Vecinos”. La noche del viernes se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, siendo confirmada por su casa televisora y el actor Eduardo España.

Ante el sensible fallecimiento es importante recordar su trayectoria que por años regaló sonrisas a millones de televidentes que usaban de su trabajo en la pantalla chica. Octavio Ocaña se convirtió en uno de los actores infantiles más queridos gracias a su participación en la serie de Televisa “Vecinos”. Sus inicios se dieron como extra en la sección de “chiquillos y chiquillas” con Chabelo.

Sin embargo el salto a la fama llegó junto con su participación como “Benito Rivers”, el menor de los personajes de la serie “Vecinos”. Con tan solo cinco años de edad el actor inició a trabajar en los foros de la Televisora de San Ángel. Las primeras temporadas de la serie de televisa duraron hasta que el actor cumplió los 11 años, entre 2007 y 2008.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

Además en 2007 también participó al lado de Eiza González en la telenovela “Lola: Érase una vez” como Otto Von Ferdinand. En su paso por la serie el actor compartió reparto con Mayrín Villanueva, Eduardo España, César Bono, Pablo Valentín, entre otros.

Por algunos años, el actor dejó la vida pública hasta que en 2012 tuvo participación especial en la película “El fantástico mundo de Juan Orol”.

Los inicios de Octavio Ocaña y el apoyo de Eugenio Derbez y Elisio Solorio

Octavio Ocaña reconoce que él y su personaje Benito, de la longeva serie "Vecinos", son uno mismo. Comenzó su carrera cuando tenía tan sólo 5 años gracias a personalidades como Eugenio Derbez y el productor Elías Solorio. Actualmente, tanto en la ficción como en la vida real, el actor mexicano, de 22 años, se encuentra enamorado y comprometido.

"Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito", dice el actor en entrevista con Efe. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de octavio ocaña (@octavioocaa)

El primer capítulo de la serie, que cuenta con 11 temporadas, comenzó con Octavio Ocaña de cinco años vestido de griego y parado en una silla, interpretando los diálogos de una obra de teatro en su personaje de Benito.

“Cuando empecé a trabajar no sabía ni decir la “r”, me enseñaron a actuar todos los compañeros y ahora somos una familia”, externó.

Su oportunidad llegó cuando se cruzó con los productores de la serie, Elías Solorio y el actor Eugenio Derbez, que se encontraban en un set contiguo grabando, en aquellos años, la serie La familia P.Luche (2002).

"Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan y lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al 'casting' (prueba), y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé", comunicó.

Así fue la selección de Octavio para el personaje de Benito

Han pasado poco más de 16 años desde entonces y fue recientemente que se enteró cómo fue que terminó siendo el niño de la comedia tras haber sobrevivido a dos pruebas de actuación enormes, una en el Estadio Azteca y otro en la casa del comediante Derbez.

"César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo", dijo a EFE con la voz entrecortada.

Octavio Ocaña iba a contraer matrimonio con su novia Nerea Godínez.

Otavio Ocaña, Benito de "Vecinos", se iba a casar

Hace unos meses, Octavio Ocaña, "Benito" de la serie "Vecinos" de Televisa, se había comprometido con su novia. El joven que interpretó el papel del niño al que su padre lo orillaba a actuar, hoy deja al mundo del espectáculo de luto. Sin embargo, entre sus planes próximos se encontraba el casarse. Así lo anunció en junio, cuando anunció su compromiso con su novia Nerea Godínez. "Benito" de "Vecinos" reveló que pronto se unirá en matrimonio.

Fue a través de varias publicaciones en Instagram, en donde el actor había confirmado la noticia de que pronto se casaría. La comprometida de Octavio Ocaña compartió cómo fue el anillo que recibió de su amado. Y es que desde febrero pasado, la relación se había dado a conocer.

Para notificar la noticia, Nerea Godínez compartió una imagen con su anillo de compromiso, así como la forma en la que le luce en su mano.