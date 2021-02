¿Quién es Susana Gómez? La arquitecta que está robando el corazón de Maluma

ESTADOS UNIDOS.- Quien está causando sensación en las redes y en los medios es Maluma, pues al parecer el cantante colombiano se dejó llevar por las mieles del amor de nueva cuenta. Todo indica a que por fin el “Pretty boy” superó el rompimiento con Natalia Barulich y encontró el romance en otros brazos.

En varias ocasiones el cantante fue captado paseando por las ciudades más importantes de Estados Unidos muy bien acompañado por una bella mujer; aunque eso sí, la realidad es que poco tiene que ver con el tipo de mujeres con las que se le ha visto al intérprete de “Cuatro babys”.

Pero esto no tiene que ser del todo malo, de hechos sus fans están muy contentos porque al parecer Maluma está en una faceta mucho más madura de su carrera personal y musical; y es que contrario a lo que se podría pensar, su novia es Susana Gómez, una joven que no tiene nada que ver con el medio del entretenimiento.

Los medios han captado a la pareja en diferentes ocasiones de la mano y compartiendo algunos momentos especiales, aunque hasta el momento el reguetonero no ha confirmado ninguna relación amorosa e incluso en varias ocasiones dijo que es “soltero”.

“No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala, es más… la que se enamore de mí, yo le diría: ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío’. El amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío”, comentó.