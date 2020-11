Quién es Natalia Garibotto, la guapa modelo a la que señalan que el Papa le dio Like en Instagram

BRASIL.-Natalia Garibotto causó revuelo en las redes sociales al asegurar que el Papa Francisco le dio Like a sus fotos en Instagram.

La guapa modelo es originaria de Brasil y tiene 27 años, y recientemente se ha vuelto más famosa, tanto que está en boca de todo el mundo.

Garibotto comentó que la cuenta de Instagram Franciscus verificada del pontífice se encontraba entre las 133 mil personas a las que les "gustó" una imagen de ella.

La señorita tomó el me gusta de buen humor, bromeando que estaba en su 'camino al Vaticano' con sus seguidores de Twitter.

Ella le declaró al medio Barstool Sports: "Mi mamá odia mis fotos de trasero, pero el Papa le dio Like".

El "me gusta" ya no está ahí, y no está claro si Francisco controla su propia cuenta. Pero la noticia del aparente desliz provocó una serie de reacciones de bromas.

Natalia es una modelo de Instagram reconocida por su nombre de usuario @nataagataa.

La modelo tiene más de 2 millones de seguidores y su propio sitio web, donde afirma que puedes encontrar "contenido inédito, videos de twerk y más".