¿Quién es Melissa Barrera?; La mexicana que protagonizará "Scream 5"

HOLLYWOOD.-Luego de 25 años de lanzada la primera película de la increíble saga de terror, “Scream”, hoy 13 de enero de 2022 se estrena en cines la quinta entrega. Desde hace algunos meses a través de trailers e información publicada por varios medios oficiales, pudimos conocer algunos de los detalles de este tan esperado filme, por ejemplo, el reparto.

Entre los actores principales que veremos en la película se encuentra Jack Quaid, actor de The Boys, Jenna Ortega, uno de los rostros más queridos de la serie de Netflix, You, y para la sorpresa de muchos, también tendremos la participación de la prometedora mexicana Melissa Barrera, quien debutó por todo lo alto con el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights.

La cantante y actriz mexicana Melissa Barrera, fue principalmente conocida por sus papeles en las telenovelas Siempre tuya Acapulco, y Tanto amor, también por su participación en la serie de Netflix, Club de Cuervos, interpretando a Isabel Cantú.

Obtuvo el papel principal en la película “In The Heights”

Hace pocos meses, gracias a su gran talento y belleza, la actriz de 30 años de edad, logró conquistar Hollywood y obtuvo el papel principal en la película “In The Heights” (2021), un musical con una duración de dos horas y media de duración, dedicado a la comunidad latina.

Melissa Barrera Martínez nació el 4 de julio de 1990, en Monterrey Nuevo León, donde hizo sus estudios en la “American School Foundation of Monterrey”, ahí realizó varias producciones musicales como “Voices”, “Grease”,”Aida” y Footloose”.

Luego de participar en “La Academia”, la intérprete formó parte del dueto Melissa y Sebastián, con quien grabó su primer disco y posteriormente grabó un dueto con Kalimba para la telenovela “Tanto Amor”, misma que protagonizó en 2015.

Tras haber protagonizado recientemente la película In The Heights, Barrera se situó como una de las estrellas latinas emergentes en Hollywood, por lo que se le invitó a formar parte del elenco principal en la nueva entrega de Scream.

A la actriz no le gusta hablar mucho de su éxito, sin embargo, afirmó que sintió "la piel de gallina" luego de ver su rostro en los enormes espectaculares de Scream 5 en Times Square.