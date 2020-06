¿Quién era Andrés Arreola, productor asesinado este viernes?

Ciudad de México.- El productor de televisión y director artístico Andres Arreola fue asesinado la tarde de este viernes en las inmediaciones de la carretera Picacho-Ajusco, luego de una riña, presuntamente por unos terrenos.

Arreola acudió a un terreno ejidal ubicado en Picacho-Ajusco y La Marina, colonia Lomas de Tepemecatl, colindante con la colonia Héroes de 1910, donde de acuerdo con reportes, peleó con un dirigente ejidal, que estaba acompañado de seguidores.

Al llegar al lugar, elementos de la policía capitalina observaron a un hombre de 45 años de edad sin signos vitales, en la cinta asfáltica, con una herida por arma de fuego a la altura del pómulo derecho.

Testigos en el lugar indicaron que el posible responsable corrió a la parte alta del bosque, por lo que se inició la búsqueda.

Algunas personas refirieron a los uniformados que momentos se encontraban los dirigentes y sus seguidores de dos ejidos colindantes que mantenían una disputa por los límites de un predio y durante la riña uno de ellos sacó un arma de fuego que detonó.

En el sitio, una mujer de 54 años de edad, fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego en la rótula derecha, por lo que fue trasladada por paramédicos a un hospital para su atención médica.

Su filosofía de vida era: todo se puede con constancia y disciplina, los límites no existen.

Así era el productor Andrés Arreola, un apasionado del campo, su trabajo como empresario, el ejercicio y sobre todo de su familia y amigos, y desde noviembre del año pasado daba sus primeros pasos como influencer, hasta que la muerte truncó su vida este 19 de junio, cuando fue herido durante una riña en la Alcaldía de Tlalpan.

“Cuando me comprometí a ser influencer es porque tengo tanto que transmitirle, tanto que enseñarle a la gente a través de las redes, soy empresario, director artístico, papá, hijo, esposo, amigo, soy tness coach, vaquero; tengo tanto que ofrecerles que de alguna manera me interesa que su mentalidad cambie, que se den cuenta que no hay límites en la vida”, fue el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram a inicios del 2020, después de haber sufrido una lesión en una pierna y aun así entrenar sin pretextos.

Como se puede ver en su red social, no era raro verlo trajinar en su rancho ubicado a las faldas del Ajusco haciendo labores del campo, pero también paseando por los foros de la televisora Estrella TV, donde se desempeñaba como director artístico, donde platicaba con el talento, los técnicos, colaboradores y demás colegas que se topaba en sus recorridos.

Bajo su producción se gestaron proyectos como El Shaka (2012), Milagros (2012), La vida de una diva (2013), el lm Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido (2019), donde hizo su última aparición en cine Edith González; el programa Nos cayó la noche (2019), 100 latinos dijeron (2013 - ), colaboró con Alex Montiel con los videos del canal Peluche en el estuche, entre otros proyectos.

Le sobreviven sus hijos Diego, Santiago, Andrea y Regina y su esposa Pili.