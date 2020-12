¿"Quico" envidiaba a "El Chavo"?, ésta es la verdad

CIUDAD DE MÉXICO- Por medio de una canción y bastantes memes, surge la teoría de que "Quico" envidiaba a "El Chavo", sin embargo fuera de las cámaras la historia fue una "montaña de emociones".

Y es que Carlos Villagrán, que personificaba a el hijo de "Doña Florinda", contó el año pasado en el programa de Telefé, "La peña de Morfi", que hacían muchas giras como elenco y en conferencias de prensa, la mayoría de las preguntas eran para "Quico", por lo que poco a poco se acercaba en popularidad al personaje protagonista de Roberto Gómez Bolaños.

Villagrán reconoció a "Don Ramón" como "eje central" de la historia, pues sin él, la Chilindrina quedaba huérfana, Doña Florinda no tendría a quién pegarle cachetadas, ni Don Barriga a quién cobrarle la renta, además de que se ausentaría el amor platónico de Doña Clotilde, mejor conocida como "La Bruja del 71", quien cariñosamente llamaba "roro" al personaje de Ramón Valdés.

El actor indica que el auge de "Quico" fue lo que desgaró su relación con Chespirito, pues señala que su personaje tenía "más colorido y folclor", mientras que "el Chavo era más quieto".

Compartió que lo que estalló todo fue cuando al hacer gira por Chile con su personaje "Quico", el "supercomediante" sostuvo una fuerte discusión al respecto sobre dinero y regalías, que él tomó como un pretexto para que se serparara del programa.

Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más".

Fue así como recuerda que dos semanas después, Don Ramón "en solidaridad" a este hecho también dejó la producción.