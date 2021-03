Querido integrante de “Hoy” podría ser despedido del programa

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos meses de su aparición en el programa “Hoy”, la productora Andrea Rodríguez Doria, le dirá adiós al personaje de “Chenchi”, el cual es manejado por el comediante Manu Nna, reveló Alex Kaffie.

Desde hace varias semanas hay fuertes rumores que los despidos en el matutino de Televisa están cada vez más cerca, en particular, para los colaboradores y conductores que no ayuden a levantar los niveles de audiencia.

Hace varios días, en su columna Sin Lisonja, Alex Kaffie comentó que la ganadora de “Guerreros 2020”, Macky González, había sido despedida de “Hoy” tras su aparición que hizo en un programa de TV Azteca y sin consultarlo con Andrea Rodríguez.

Pero antes de eso, ya se había dicho que habría despidos y nuevos cambios. Uno de ellos, el mismo Kaffie lo reveló el lunes pasado, con la notica de que Michelle Rubalcava se uniría a “Hoy” y colaboraría en la sección de espectáculos, pero estaría a prueba un mes.

Se dice que vienen más despidos y uno de ellos sería el comediante Manu Nna, quien le da vida a la marioneta “Chenchi”, la cual ya es considerada por el público como la “mascota” del programa, pero parece ser que no funcionó y saldría del aire.

Se rumora ¡y fuerte! que Andrea Doria no tarda en echar del matutino que produce a Chenchi, la perra (botarga) que participa en la sección de espectáculos. Sí, cumpliendo su promesa de correr de 'Hoy' a quienes no den rating, la productora ya tiene en la mira a la can cuya voz y movimientos son responsabilidad del comediante Manu Nna”, escribió Kaffie en su columna de este miércoles.