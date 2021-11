Quentin Tarantino subasta escenas inéditas de su éxito "Pulp Fiction"

Washington, Estado Unidos.- Quentin Tarantino se adentra al mercado del arte NFT (bienes no intercambiables) subastando siete escenas inéditas de su película "Pulp Fiction" estrenada en 1994.



Estoy muy entusiasmado al presentar a los amantes de 'Pulp Fiction' estas escenas exclusivas", indicó Tarantino en un comunicado. "El contenido secreto mismo es único, jamás se ha visto o escuchado antes".



La oferta incluye guiones originales manuscritos del film protagonizado por Uma Thurman y John Travolta, y comentarios exclusivos en audio del mismo Tarantino que "revelan secretos acerca de la película y su creador, según Secret Network.



Los materiales cinematográficos se ofrecen como material no intercambiable o NFT (siglas de non fungible token, fichas no intercambiables) en Open Sea, el mayor mercado mundial de estas transacciones. Las NFTs de Tarantino no sólo protegen el contenido hasta ahora no visto de la película, sino también la identidad de quienes adquieran esas escenas.

"Secret Network y las Secret NTFs proporcionan todo un nuevo mundo de conexión con los aficionados y los artistas, y estoy emocionado al formar parte de esto", señaló Tarantino.



Las fichas no fungibles estarán codificadas con la firma del artista para verificar la propiedad y autenticidad, lo cual permite que las versiones originales de contenido popular en internet se vendan como si fuesen piezas de arte.



Tarantino ganó premios oscar por mejor guión original con "Pulp Fiction" en 1994, y por "Django Unchained", estrenada en 2012.

"Pulp Fiction" es una de las películas más populares de Tarantino y, con un presupuesto de producción de apenas 10 millones de dólares tuvo ganancias de 213,9 millones de dólares.



Después del anuncio de Tarantino, la cotización de SCRT, la ficha de Secret Network, subió un 14 % al valor sin precedentes de 10,02 dólares, y el volumen diario de transacciones de la cripto moneda aumentó 95 % en 24 horas.