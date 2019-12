Quentin Tarantino señala que 'Kill Bill: volumen 3' está ''en las cartas"

ESTADOS UNIDOS.- El director Quentin Tarantino reveló a Andy Cohen que tiene una idea para una tercera entrega de ‘‘Kill Bill’’, protagonizada por Uma Thurman como una novia vengativa.

"Acabo de cenar con Uma Thurman anoche", dijo Tarantino, de 56 años, a Cohen en Radio Andy de Sirius XM. "Ella se jactaba de mí y yo me jactaba de ella y fue una noche encantadora", agregó.

Y cuando Cohen le preguntó sobre un posible Volumen 3, Tarantino admitió que finalmente se le ocurrió una buena idea.

"Tengo una idea de lo que haría con él", dijo. “Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a la novia desde entonces y lo que me gustaría hacer. No me gustaría inventar una aventura cockamamie. Ella no se merece eso. La novia ha luchado mucho y duro’’, "Pero ahora tengo una idea que sería interesante", continuó. “No lo haría por un momento. Sería como al menos dentro de tres años, o algo así. Pero definitivamente está en las cartas”.

'KILL BILL vol.3' estaría en las cartas de Tarantino, de hecho tendría varias ideas para la película según reveló en un reciente video.



Eso sí, tardaría en llegar. pic.twitter.com/1sI6ucfp4t — ���� QuidVacuo ���� (@QuidVacuo_) December 10, 2019

El Kill Bill original llegó a los cines en 2003 con un seguimiento que se inauguró en 2004.

Cabe señalar que el director habló anteriormente sobre la posibilidad de un Volumen 3 en el podcast Happy Sad Confused en julio. "Uma y yo hemos hablado de eso recientemente, francamente, para decirte la verdad", dijo Tarantino. "No estoy seguro de si voy a hacerlo, pero lo he pensado un poco más".