Quentin Tarantino en pláticas con Uma Thurman para ''Kill Bill Vol. 3''

ESTADOS UNIDOS.- Durante una reciente entrevista en el podcast "Happy Sad Confused" de MTV, Quentin Tarantino confirmó que todavía está hablando con la estrella Uma Thurman sobre la continuación de su adorada serie de películas de artes marciales.

"Kill Bill Vol. 1” debutó en octubre de 2003, mientras que la secuela“ Kill Bill vol. 2 ”le siguió rápidamente en abril de 2004. Tarantino siempre ha expresado abiertamente su deseo de continuar la serie con una tercera entrega de la trilogía que se centra en la hija, ahora adulta, de Vernita Green (Vivica A. Fox) que persigue su venganza contra Beatrix / The de Thurman.

"Francamente, Uma y yo hemos hablado de eso recientemente para decirte la verdad, lo he pensado un poco más. Estuvimos hablando de eso literalmente la semana pasada. Si alguna de mis películas surgiera de mis otras películas, sería una tercera "Kill Bill", señaló el director.

El mayor problema que enfrenta un potencial "Kill Bill Vol. 3” es el plan de Tarantino para retirarse del cine después de su décima película.

La nueva película del director, "Once Upon a Time in Hollywood", es su noveno esfuerzo como director, lo que significa que solo le queda una película si está decidido a retirarse.

Tarantino les recordó a los fanáticos a principios de este mes que se toma muy en serio su retiro.

"Creo que cuando se trata de películas teatrales, he llegado al final del camino, me veo escribiendo libros de películas y empezando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. Solo creo que he dado todo lo que tengo para dar a las películas’’, comentó para GQ Australia.

La novena función de Tarantino, "Once Upon A Time in Hollywood", se estrena en cines este 26 de julio.