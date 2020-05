Queman terrenos de la ex de Valentín Elizalde, tras escándalo de Tano

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que el caso de Valentín Elizalde comenzara a toma relevancia, una vez más, debido a las declaraciones de la ex esposa de Tano Elizalde, ahora se ha dado a conocer que atentaron contra su seguridad quemando algunos de sus terrenos.

Fue la madrugada del pasado 10 de mayo que la Azusena Avilés acudió a su cuenta de Instagram para asegurar que que alguien había intentado dañarla a ella y a su familia, prendiendo fuego en una parte de su propiedad.

"Qué buen regalo dan del Día de las madres, venir a prender las tierras de uno. No sé por qué no vienen y dan la cara. Bola de ratas", mencionó mientras da pruebas de lo ocurrido.

"Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo... pero tampoco soy dejada. No les tengo miedo, vengan a dar la cara", agregó.

Cabe señalar que las llamas fueron controladas y nadie resultó herido, sin embargo, en las redes se dice que este incidente puede estar relacionado con el escándalo de Tano Elizalde.

Por su parte, Azusena no ha explicado si pedirá la intervención de la autoridades para dar con el responsable.

Recordemos que Valentín Elizalde estuvo relacionado sentimentalmente con otras mujeres antes de que se casara con Gabriela Sabag: Blanca Durán (1993-2003), Azusena Avilés (2000-2004) y Nataly Fernández (2004-2006).