Queen te invita a aparecer en uno de sus nuevos videos

Queen está invitando a cantantes, bailarines y artistas de todo tipo para audicionar y tener la oportunidad de aparecer en una serie de videos musicales para varias canciones clásicas.

La campaña "You Are The Champions" de la banda, en colaboración con YouTube Music, Universal Music Group y Hollywood Records, presentará a los fanáticos en papeles protagónicos en nuevos videos generados por los usuarios para "Bohemian Rhapsody", "A Kind of Magic" y "Dont Stop Me Now".

Para el concurso "Bohemian Rhapsody", los músicos y cantantes están invitados a enviar un video tocando o cantando la canción, ya sea en una sección específica o en su totalidad.

Para "Dont Stop Me Now" Se les pide a los bailarines que vean un video instructivo creado por Polly Bennett, la entrenadora de movimientos de Rami Malek de "Bohemian Rhapsody", y se filmen realizando la coreografía de Bennett. Y los artistas visuales pueden divertirse con el concurso "A Kind of Magic", que requiere una pintura, dibujo o animación inspirada en la letra de la canción.

"Estamos honrados de que Bohemian Rhapsody haya llegado a mil millones de visitas en YouTube", dijeron Brian May y Roger Taylor de Queen en un comunicado.

"Queremos agradecerles a todos y celebrar con nuestros increíbles fanáticos de todo el mundo creando tres nuevas canciones. Videos de nuestras canciones, ¡todos con usted! Si eres músico, cantante, bailarín, artista visual o simplemente quieres divertirte", finaliza el texto.

