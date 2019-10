Queen prohibe a Trump utilizar su música en campaña

ESTADOS UNIDOS.- Queen obligó al presidente Trump a eliminar un video de campaña que utilizaba "We Will Rock You" como banda sonora.

El video, que presentaba a Trump hablando con simpatizantes en las manifestaciones, se publicó el 9 de octubre y usó la canción en su totalidad. Cabe señalar que, según información de BuzzFeed News, el uso de la canción no estaba autorizado.

El representante dijo que a las pocas horas del video, la banda "ya había entrado en un proceso para pedir que la campaña de Trump no use los derechos de autor de la canción de Queen. Esto está en curso".

Para el domingo, el video ya no estaba disponible en Twitter, y un representante de la banda le dijo que la eliminación fue manejada por el editor de música de Queen. Para entonces, el video había sido visto más de 1.7 millones de veces.

"Este medio ha sido desactivado en respuesta a un informe del propietario de los derechos de autor", dijo el tuit de Trump el domingo.

La campaña de Trump se ha estado metiendo en problemas últimamente por usar música en contra de los deseos de los artistas. Un video con la canción "Fotografía" de Nickelback fue eliminado a principios de este mes por cuestiones de derechos de autor. Y la semana pasada, la herencia de Prince criticó a Trump por jugar "Purple Rain" en un mitin en Minneapolis.

"El Prince Estate nunca dará permiso al presidente Trump para usar las canciones de Prince", dijo un comunicado en Twitter.