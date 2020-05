Queen Y Adam Lambert lanzan''You Are The Champions''

REINO UNIDO.- Con la intención de rendir homenaje a los trabajadores de la salud por su ardua labor combatiendo contra el coronavirus, Queen y Adam Lambert lanzaron una nueva versión del icónico ‘‘We Are The Champions’’ de Queen, retitulando la canción como: ‘‘You Are The Champions’’.

La grabación ya se había realizado y lanzado bajo condiciones de cierre el mes pasado, pero ahora se les ha unido el bajista Neil Fairclough de Queen y Adam Lambert, mezclado, masterizado, y retitulado.

La canción también tiene un video con imágenes donadas por camarógrafos de Shutterstock, y una aparición del Dr. Rory Taylor, hija del baterista de Queen Roger Taylor, quien es médico del NHS en el Reino Unido.

El dinero recaudado por las transmisiones de la canción se donará al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, que proporciona herramientas y recursos a los trabajadores de la salud en la primera línea a nivel mundial, incluidos EPP, kits de prueba, capacitación y más.

"Me parece que deberíamos dedicar este a todos los soldados de primera línea que luchan por la Humanidad contra el coronavirus insurgente", dice Brian May. "Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos que lucharon por nosotros en dos guerras mundiales, esos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones’’.

El mes pasado, Brian May también se unió al comediante Matt Lucas para interpretar el sencillo benéfico ‘‘Thank You Baked Potato’’, y se unió al pop rockero Kings Daughters en Instagram para lanzar oficialmente su reciente sencillo ‘‘Get Up’’.