Queda cancelado concierto del FAOT 2022 de Jesús León

La presentación del tenor sonorense Jesús León en el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022, anunciada para realizarse en Hermosillo el 19 de enero, fue cancelada.



El cantante explicó ayer en entrevista su experiencia al señalar que el mismo día en que fue anunciado su concierto de preinauguración del festival, recibió la llamada del Instituto Sonorense de Cultura para cancelar su participación.



Ya tenía las maletas hechas para irme a Hermosillo y todo (…) Es algo muy difícil de entender y de asimilar, porque no entiendo por qué hicieron así las cosas y por qué esperaron al último momento para cambiar de planes”, dijo León entrevistado vía telefónica desde Viena, en Austria.

EL AVISO

Jesús León señaló que en octubre pasado recibió la invitación para cantar en la edición 37 del FAOT, inicialmente, en el concierto de apertura el 21 de enero próximo, donde sería acompañado por un director de orquesta de Londres y una soprano de España.



Sin embargo, dijo, la noche del 24 de diciembre, recibió la primera cancelación del evento por medio de un mensaje de Whats App.



"Cuando lo vi creí que era broma porque nadie hace así las cosas (…) Dijeron que no había vuelos de Europa a México y no querían tomar un riesgo. Yo rápidamente chequé y entonces pensé que no querían que cantara. (…) Al principio creí que habían cancelado todo el Festival, pero no, sólo mi concierto”, relató.



“Lo que no me gustó fue la forma en que lo hicieron, y más si yo traía un director invitado de Londres, que es una persona muy seria, y también una soprano de España, que iban a acompañarme. La manera en que ya lo cortaron cuando los tres ya habíamos bloqueado las fechas no se me hizo profesional”, explicó.



Jesús expuso su situación en un comentario en Facebook para alertar a otros músicos invitados del evento.



Ese día, agregó, el comité organizador se comunicó con él para ofrecerle el concierto pre inaugural, el 19 de enero, en Hermosillo. Ahí, preguntó el verdadero motivo de su primera cancelación.



“Decidieron reemplazarme. Sí me sentí, pero no me quejé porque me estaban dando el pre concierto. Sólo les pedí que me compraran los boletos para llegar antes por los ensayos”, continuó.



León comentó que recibió otro mensaje la noche del 3 de enero, donde le solicitaron una factura que debía entregar, a más tardar, al día siguiente.



Aunque el tenor dijo que pudo salvar ese requisito de presentación de factura, volvieron a contactarlo para cancelar su concierto, el mismo día que se ofreció una rueda de prensa para anunciar el FAOT 2022.



“El 4 de enero se hace la rueda de prensa, sacan el póster, anuncian mi concierto y el mismo día me dicen ‘queremos hablar contigo, es que no hay factura’. Yo les dije que había conseguido, y sólo me dijeron que había muchas cosas y que no se puede”, señaló.



Jesús León, quien recibió el Reconocimiento al Talento Joven en Canto Operístico en el FAOT 2009, en los últimos años se ha presentado en los escenarios operísticos de Londres, París y otras ciudades del mundo.



FALTA APOYO A ARTISTAS

Jesús, cuya última participación en Sonora fue el Festival Alfonso Ortiz Tirado de 2018, lamentó lo sucedido.



“Creo que ellos dicen ‘queremos apoyar al talento sonorense, pero yo no lo veo por dónde”, añadió.

Aunque le ofrecieron reponer la fecha para marzo o noviembre, el tenor indicó que es complicado por las agendas del maestro y la soprano.



Ayer se buscó la postura del Instituto Sonorense de Cultura e indicaron que será hoy cuando ofrezcan una rueda de prensa sobre el FAOT 2022 y ahí se dará la postura sobre este caso.