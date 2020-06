¿En qué consiste y por qué Fernando del Solar firmó una voluntad anticipada?

CIUDAD DE MÉXICO. - Fernando del Solar ha pasado por años de lucha por su salud, y es que luego de que finalmente venciera al cáncer, en octubre del 2019 tendría que despedirse nuevamente de ‘Venga La Alegría’ debido a otras complicaciones.

“Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué, no les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban (persiguiendo), por eso el lunes y martes de esta semana pedí que me dieran los días para hacerme unos análisis y gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída”, afirmó el famoso el año pasado asegurando que el cáncer no había vuelto.

Sin embargo agregó que era su hígado el del problema en esta ocasión, los doctores le dijeron que no estaba absorbiendo bien los nutrientes y que por eso había bajado de peso.

‘’Me dijeron ‘Fer hay que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema’”, señaló en su momento.

Aunque actualmente se encuentra estable de salud, a principios de año pasó por una fuerte neumonía por la cual lo tuvieron que someter al coma. El actor no desea pasar por lo mismo, así que recientemente dio a conocer que ya había firmado su voluntad anticipada, documento en el que le informa a su familia lo que deben hacer cuando se agrave su estado de salud y tenga que estar conectado a diversos aparatos para mantenerse con vida.

En la carta dada a conocer durante la emisión matutina de Imagen TV, se menciona que el conductor argentino solicitó, en uso de todas sus facultades, que en el momento que sus familiares deban decidir mantenerlo vivo por medios artificiales, él pide que no sea así, y lo desconecten.

“Ya había pasado por una situación parecida, y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”, explicó.

Finalmente, Fer del Solar solicitó a su familia que respeten su voluntad, pues su interés, sobre todo, es que sus consanguíneos no tengan que cargar con ninguna responsabilidad tan difícil sobre su vida.