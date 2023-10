''¡Qué soporte!'' Daniela Hoffman responde a comunicado de Alexa Parra

Ciudad de México.- Daniela Parra se manifestó después de que Alexa Parra estallara contra los conductores de Hoy por apoyar a su media hermana en su participación de ‘’Las Estrellas Bailan en Hoy''.

La hija de Ginny Hoffman lanzó un comunicado donde señaló a Daniela de ser cómplice de su padre, quien actualmente está en prisión por corrupción de menores y una sentencia de 10 años.

Con dicho escenario, Daniela aprovechó su encuentro con los medios para aclarar que ella aceptó el proyecto porque debe seguir apoyando a su padre.

Yo estoy trabajando, ¿por qué no salieron a decir lo mismo cuando estaba vendiendo tamales?, ahí si no decían nada, a mí no me afecta, yo sigo trabajando, en mi trabajo siguen conmigo”