Que siempre no, "The OA" no tendrá película

"The OA", la serie que Netflix canceló después de dos temporadas incitando una intensa protesta de los fanáticos, no tendrá película para concluir la trama.

Según información de Variety, Netflix y los creadores del programa, Brit Marling y Zal Batmanglij, hablaron sobre la idea de atar los cabos sueltos del programa en un formato de película.

Pero el plan para "The OA" era correr durante cinco temporadas, y una conclusión de dos horas no hubiera sido suficiente. Debido a que Netflix es el productor de "The OA", otra red no puede entrar en pánico para rescatar el programa, como Pop hizo recientemente con "One Day at a Time", producido por Sony.

El elenco de "The OA" ha sido liberado de sus contratos.

Durante el fin de semana, Marling, quien también es la estrella del programa, dio un sincero agradecimiento a los fanáticos y una despedida.

En una larga publicación en Instagram que demostró su rigor intelectual característico, Marling escribió: “Tus palabras e imágenes nos conmueven profundamente. No porque el programa deba continuar, sino porque para algunas personas su cancelación inesperada plantea grandes preguntas sobre el papel de la narración de historias y su destino dentro del empuje del capitalismo tardío hacia la consolidación y las economías de escala".