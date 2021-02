¡Que siempre no! José Ron explica el motivo por el que abandonará la actuación

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ron confesó el motivo que lo hizo desistir de la idea de no dedicarse de lleno a la música y retirarse momentáneamente del mundo de la actuación.

Tras confirmarse su participación como conductor de una entrega de premios musicales, el artista confesó que a pesar de que desea crecer en su faceta musical, un detalle no le permite dedicarse completamente a esta labor.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, José fue cuestionado por los rumores que aseguraban que no realizaría más telenovelas, a lo que contestó:

No, porque me gusta mucho también la actuación, entonces no podría ni dedicarme solamente a la música ni solamente a la actuación, creo que las dos cosas son de mis pasiones”.

No obstante, el galán de telenovelas señaló su interés por hacerse de un lugar en la música, tal como es reconocido en su faceta actoral.

“Pero sí me gustaría también darle más fuerza a la música, así como llevo una carrera con la actuación, como actor también que la banda fuera igualándose, porque si me gusta mucho la música, pero bueno, ahorita también la pandemia no ayuda del todo, porque no podemos presentarnos”, remató.