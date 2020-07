‘¡Que se vaya!’, Carmen Salinas arremete contra Livia Brito

Hermosillo, Sonora.-Mucho se ha hablado de Livia Brito luego de que se diera a conocer que ella y su novio Mariano Martínez agredieron físicamente al fotógrafo Ernesto Zepeda. Muchos reprobaron totalmente la actitud de la joven actriz cubana, entre ellas, la polémica Carmen Salinas.

La actriz y ex líder de “Aventurera” no filtró su repudio a Livia, y hasta sugirió que la echaran del País.

“¿La mandamos a Arabia o a donde la mandaremos? A Venezuela con su novio, allá para que la trate bien el gorila de allá”, indicó Carmen en “Ventaneando”.

“¿Por qué te enojas, para qué te vas a enojar? ¿Te vieron haciendo algo malo? ¿El acto sexual públicamente? Pero no para que te pongas en ese plan. Creo que ya va siendo hora de que tomen cartas en el asunto”, opinó.

Lo que sorprendió a todos es que, al parecer, su rechazo a Livia Brito vino desde antes del incidente con el fotógrafo, pues parece que le tiene rencor por quitarle el premio Diosa de Plata.

“Se entregaba la Diosa de Plata Carmen Salinas al mejor cómico del cine mexicano cada año, por decreto de Vásquez Villalobos y Mauricio Peña. Entonces llegó Livia (…) yo no estaba ahí, parece que no quiso atender a unos muchachos de la prensa y se le salieron algunas palabras fuertes contra la señora Brito a Maricarmen Cruz. Pasa una semana, y me hablan los del cine, y era para comunicarme que por lo que había hecho Maricarmen Cruz iban a quitar la Diosa de Plata”, conto Carmen.

“Yo ni la escuché, pero él creo que, en ese momento, porque ahí estaba un testigo, de que no les quiso hacer caso, y Maricarmen, por defenderlos a ustedes (los periodistas) le contestó de una manera muy fuerte. Y por culpa de ella quitaron la Diosa de Plata”

Otra figura pública que "corrió" a Livia Brito fue la propia Pati Chapoy, quien opinó que debería regresarse a Cuba si no quiere a los mexicanos.