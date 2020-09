“Que se largue del País”: Niurka despotrica contra Livia Brito

CIUDAD DE MÉXICO.- El odio hacia Livia Brito parece que nunca acabará, pues el público no ha disimulado ni un poco el rechazo hacia la actriz cubana, luego de que ésta agrediera a un fotógrafo y además dijera que “está harta de los mexicanos”.



Aunque publicó un video donde pide disculpas, esto no fue suficiente, pues además de haber perdido su papel protagónico en la próxima telenovela de Juan Osorio, también fue fuertemente rechazada en redes sociales al aparecer como conductora suplente en el programa “Hoy”.



Ahora, Niurka Marcos despotricó contra la cubana, pues dijo que una disculpa no es suficiente cuando se agrede físicamente a una persona que sólo está trabajando.



“Yo nunca he cometido pendej... tan pendej... No, no, yo soy ‘La Mujer Escándalo’, pero porque digo las cosas cómo son, las llamo por su nombre y la gente se espanta, pero cometer situaciones tan pendej... no. Nunca en la vida agredo, jamás, a una persona que está haciendo su trabajo”, dijo la Vedette.



También apoyó la decisión de su ex Juan Osorio de sacar a Livia de la telenovela.

“En defensa de Juan (Osorio), creo que él es tan ético y correcto para sus cosas que antes que nada su prioridad es el público. Eso estuvo muy bien dicho y no dijo mentiras, segundo, la decisión no vino sólo de él sino también de sus jefes, la empresa”, expresó.



Además, criticó que Livia haya pedido a un político que borrara la evidencia en la demanda que el fotógrafo interpuso contra ella por agresión.



"Jamás le pediría a nadie, y menos a un político que me borre un récord de un pedo en el que yo me metí por pendej...".



Para rematar, la bailarina aconsejó a Livia irse de México, pues fue un error muy grave haber despotricado contra el País.



Lo menos que te van a decir es que te largues para tu tierra, estás sirviéndole la charola a la gente para que te mande a la ching...", agregó.

"No puedes estar en México y decir cosas feas de los mexicanos porque estás en México, pero bueno qué manera de ser pende... Te voy a decir por qué las disculpas no funcionan ahorita, porque la gente está enojada por eso lo ideal es que se guarde", remató.