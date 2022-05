¡Qué se encuere! [...] y yo me encuero dice Ana Barbara a Talina Fernández

Ciudad de México.- La presentadora de televisión, Talina Fernández informó 4 días atrás, que posará desnuda a sus 77 años para su nieta.

María Levy busca retratar a su abuela y enaltecer su figura, sin embargo, no mostrará sus partes más íntimas.

La cantante Ana Barbara no dudo en mostrar su apoyo para ambas en este nuevo proyecto en Ventaneando.“¡La amo!, ¡qué se encuere!... y que me invite María a encuerarme también y yo me encuero… ¡ya dije!” agregó.

“Ya hablando en serio, creo que siempre hay una causa noble para mostrar el cuerpo tan hermoso que es el de la mujer, y hablo en general, hablo del mío, que me gusta mucho, pero creo que, si es por un mensaje, una causa con un mensaje más allá y noble, vale la pena” concluyó.