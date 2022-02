¿Qué poder tenía Thalía en Televisa? Adriana Fonseca revela el secreto

Ciudad de México.- Thalía logró posicionarse en la cúspide de la fama después de protagonizar distintos dramas de bastante éxito durante los 90, incluso llegó a decir en una entrevista que tenía el contrato más caro de la historia de Televisa por las novelas de María Mercedes, Marimar y María la del Barrio.

Por otro lado, ha deambulado información sobre los privilegios de los que gozaba Thalía durante esa época, entre los que resaltan que era la facultad de decidir quiénes eran los actores que salían en sus novelas y quiénes no.

Adriana Fonseca revela el secreto de Thalía

Ya que la actriz Adriana Fonseca compartió créditos con Thalía en 'Rosalinda' decidió concretar dichas especulaciones respecto a la cantante, en cuanto a la experiencia que tuvo ella al entrar en dicha novela, junto a la artista.

¡Sí caray!, me enteré por ahí, se filtró y alguien vino y me dijo. Está bien, ¿no?, yo si fuera Thalía y estar en ese nivel, en esos momentos, que fue la última novela que hacía, pues por supuesto que la entiendo que haya querido ver el casting, y más alguien tan cercano como es su hermana ¿no?, su hermana en la novela”

Dijo Fonseca durante su paso por la alfombra roja del filme ¡Qué Des Padre!

Sin decir quién era la fuente, Fonseca añadió que de haber estado en el lugar de Thalía ella habría hecho lo mismo.

“Yo me enteré por ahí, alguien, ya ni me acuerdo quién me dijo, pero sí me enteré por ahí y… está bien ¿no?, o sea, Thalía, que yo desde Veracruz era super fan, pida ver una foto mía y ver quién va a ser su hermana, es como ‘¡oh!, soy importante’, la verdad yo lo tomé como un halago, pero sí fue como chistoso, un rollo como chistoso que mandara a pedir mi foto para ver quién iba a ser su hermana”, manifestó.

Finalmente, Adriana Fonseca dijo continuar con su deseo de llegar a Hollywood, por lo que sigue viviendo en Los Ángeles para pruebas y colaboraciones en algún proyecto, en cambio también se ha estado puliendo como escritora y toma clases de cine.

“Yo estoy buscando como todos, la oportunidad, pero no estoy realmente obsesionada, abrazada a un árbol ahí, tomé este proyecto, estoy yo escribiendo un guion en español, pero estoy tomando clases de guion de cine y estoy escribiendo mi guion, ¿quién quita que un futuro pueda hacer algo también allá?, yo producir mis propios proyectos”, remató.