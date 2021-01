¿Qué pasó con Gibrán tras el pleito con Danna Paola en La Academia?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde que Gibrán Gutiérrez protagonizó ese polémico momento en “La Academia” con Danna Paola, dicho episodio se ha convertido en una pregunta obligada en su carrera.

El ex participante del reality show de música dijo que tras aquel momento que se viralizaría en redes sociales, no ha vuelto a tener contacto con la cantante de “Oye Pablo”.

Jamás nos volvimos a cruzar. Solo la volví a ver en la final, pero de lejos. Yo en mi silla y ella en el panel de jueces”, dijo Gibrán a EL IMPARCIAL.

El joven cantante dijo que aquello fue una experiencia agridulce, pues a pesar de que la Academia fue una plataforma para poder continuar su carrera artística, muchos se quedaron con una imagen equivocada de él.

“Precisamente ese momento fue el que, para bien y para mal, se marcó y mucha gente se quedó con una mala imagen mía y otros buena, pero hasta la fecha, todos los días que conozco a alguien nuevo me lo pregunta, y a veces me gustaría que me preguntaran de otras cosas, pero ni modo, es saber canalizarlo, que no te afecte”, explicó.

Ahora está en promoción de su reciente tema “Cenicienta”, para traer música que alegre la pandemia.

“Es un experimento, porque el género es RB con Trap. Yo decidí ponerle letra romántica y alegre y sí, aquí le estoy cantando al amor a alguien en especial”, agregó.

“Esta canción se le puede dedicar especialmente a esa persona que te ha gustdo desde hace mucho tiempo. Una parte de la canción dice que siempre los unió, que desde que la conoció se enamoró de ella y decidí ponerle Cenicienta porque cuando escribía la canción, yo quería que se llamara como alguna princesa”, finalizó.