¿Qué pasó con Facundo tras hacerse pasar por limpiaparabrisas en Qatar?

Tijuana, Baja California.- El nombre de Facundo acaparó titulares luego que fuera reprendido por las autoridades de Qatar al hacerse pasar por limpiaparabrisas.

El video compartido por Televisa muestra al controversial famoso limpiando vidrios de autos y molestando a un hombre que decidió llamar a la policía.

Alan Tacher pudo comunicarse con la figura pública y compartir que aunque se lo intentaron llevar tras las rejas, no hubo grandes problemas: “Hablé personalmente con él y dijo que, efectivamente, sí llegó la policía, se armó un poco de relajito, pero no está en la cárcel. No se lo llevaron. Él después había presumido que salió libre, claro, era una broma como las que hace”, señaló.

No es la primera ocasión que intentan llevar preso al actor, durante el mundial de Rusia 2018 fue aprehendido por las autoridades por hacerse pasar por vagabundo.