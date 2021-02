"Que no le eche la culpa al Covid": Alex Kaffie revela la “verdadera” razón por la que Yuri perdió el cabello

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Yuri revelara que a consecuencia de padecer Covid-19 sufrió pérdida del cabello, Alex Kaffie la desmintió y le envió un mensaje a través de su columna del El Heraldo.

Fue en octubre de 2020 que la intérprete de “La Maldita Primavera” sufrió los estragos del coronavirus, pero en su momento lo negó, ya que estaba en grabaciones del reality show “¿Quién es la Máscara?”, donde varios de sus compañeros también se enfermaron, como Galilea Montijo y Consuelo Duval.

En una entrevista que otorgó hace pocos días a un medio de comunicación, la cantante veracruzana confesó que para asistir a los “Premios Lo Nuestro” había tenido que usar peluca, ya que se le cayó el cabello, como secuelas de la enfermedad mortal que padeció.

“Ya estoy mejor, arañaba paredes. (Me quedé) medio pelona, mana, por eso utilicé pelucas en Premio Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito”, dijo.

La ex coach de “La Voz México” destacó que ya se le dejó de caer el cabello porque está en tratamiento, pero está segura que el Covid-19 fue el causante de su desgracia, ya que varias personas que fueron víctimas del virus también aseguran que sufrieron del mismo padecimiento.

"El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona', pero ya estamos bien... Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después tomadas, son como tres etapas y ya”, explicó.

La cantante detalló que en la primera semana de tratamiento, la caída del cabello se detuvo y eso la tenía feliz.



Que no le eche la culpa al Covid: Kaffie

Después de escuchar las declaraciones de Yuri en el matutino de Imagen Televisión, “Sale el Sol”, el comentarista de espectáculos Alex Kaffie, desmintió a Yuri y reveló las “verdaderas” razones por las que la artista se quedó “medio pelona”, dicho por ella misma.

Ja, ja, ja, ja, ja. ¡No le eches la culpa de tu calvicie a la COVID-19, Yuridia Valenzuela Canseco! Lo que está originando tu alopecia es el abuso indiscriminado que has hecho durante décadas de peróxido y tinte rubio ultra claro irisado cenizo”, escribió en su columna Sin Lisonja.

De acuerdo al portal Hospiten, la dermatóloga Lucía Pimentel, explicó que la relación entre el coronavirus y la pérdida de cabello “se fundamenta en el estrés emocional y físico que supone la enfermedad y por eso es que se produce esta patología dermatológica en la que se altera el ciclo del crecimiento del pelo durante un periodo de tiempo limitado y de carácter reversible”.