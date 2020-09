"Que mande el dinero", Gustavo Adolfo Infante pide a Gaby Spanic que ya le pague

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante sigue esperando que Gaby Spanic le pague los 400 mil pesos que le debe por la demanda de difamación que perdió contra el periodista.



En la más reciente emisión del programa “De Primera Mano” que Gustavo conduce, éste acababa de presentar una cápsula sobre el cáncer, lo que le recordó el compromiso que hizo hace unos días, donde dijo que el dinero que le debe Gaby Spanic lo donaría a alguna fundación dedicada a combatir el cáncer infantil.

Por esa razón, el periodista se dirigió a la cámara y envió un mensaje a la actriz que da vida a “Ivanna Dorantes” en la telenovela “Soy tu dueña”.



“Los niños lo necesitan, usted nos hizo gastar tiempo y dinero y esfuerzo a mucha gente y perdió, según las autoridades de este País, y no es para mí ni para el abogado, lo donaremos a una institución”, dijo Gustavo.



Gustavo incluso se burló de que Gaby no ha tenido trabajo en años, y que ahora participa en un reality show de danza en Hungría.



“Yo le pido a la señora Spanic que mande el dinero ara que un notario se lo de a alguna institución de niños con cáncer, es un compromiso que hice, pero no tengo el dinero, entonces que la señora Spanic termine de bailar en Hungría”, se expresó.



“No he hablado con ella, pero no nos han pagado nada, no hemos tenido respuesta. Está complicado porque la señora Spanic tiene muchos años sin trabajar”.



Volvió a reiterar que este dinero no era para él sino para los niños con cáncer, por lo que volvió a pedirle a la actriz de “La Usurpadora” que hiciera pronto el pago que quedó determinado por las autoridades al concluir el juicio.



“Son 400 mil pesos que hay que darles a los niños con cáncer, yo hice un compromiso y espero que la señora nos haga el favor…bueno, no es favor, que pague, porque tres magistrados determinaron que deben pagarlo”, remató.



Minuto 5:30