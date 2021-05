¡Que la fuerza te acompañe! ¿Por qué se celebra hoy el Día de Star Wars?

ESTADOS UNIDOS.- Desde una galaxia muy muy lejana, se celebra el ansiado Día de Star Wars. Igual que cada año, el 4 de mayo es un día de fiesta para los fanáticos de la saga creada por George Lucas.

Quienes no están familiarizados con esta celebración, se preguntan porqué específicamente este día se dedica a Star Wars, al punto en que varios fans hacen maratones de sus películas, spin offs y series derivadas de esta franquicia, además de reunirse caracterizados como los personajes o presumir sus coleccionables en redes sociales.

No es un día de festejos si no hay sorpresas. Feliz #StarWarsDay para todos.

¿Cuál de todos estos estrenos van a ver primero?#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/5dcrzJ10UO — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 4, 2021

MAY THE 4TH: ASÍ SURGIÓ EL DÍA DE STAR WARS

El origen se remonta al año 1979, cuando apenas habían pasado dos años del estreno del episodio VI “Una Nueva Esperanza”.

En aquel entonces, el periódico London Evening News hizo una peculiar felicitación a Margaret Thatcher por su nuevo cargo como primera ministra de Reino Unido.

Siendo el 4 de mayo el día de su nombramiento, a los miembros del Partido Conservador se les ocurrió hacer un juego de palabras, aprovechando que “Star Wars” se encontraba en el apogeo del momento, en espera del estreno de “El Imperio Contraataca” el próximo año.

Por eso, decidieron usar la frase “May the 4th Be With You”, en alusión a la icónica frase de Star Wars “May the forcé be with you” (traducida al español como “Que la Fuerza te acompañe”).

A partir de entonces, el 4 de mayo se convirtió en una fecha especial para los fans, nombrándolo oficialmente como el “Día de Star Wars”, la cual con el paso de los años se convertiría en una de las sagas más icónicas en la historia de la ficción.

Star Wars cuenta con 9 películas del canon oficial, más dos spin offs: “Rogue One” (2016) y “Solo” (2018), un especial navideño televisivo lanzado en 1978, las series animadas “The Clone Wars”, “Star Wars Rebels”, la recién estrenada “Bad Batch”, “Star Wars Resistance” Y “Lego Star Wars”, y la popular serie “The Mandalorian”.