¿Qué hará Gustavo Adolfo Infante con el dinero de Gaby Spanic?

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante ganó la demanda que Gaby Spanic interpuso en contra de él por supuesto daño moral y difamación.



Antonio Beceiro, abogado del periodista, afirmó que la actriz de telenovelas tendrá que cubrir los gastos de los juicios que rondan en 400 mil pesos. Fue por eso que el titular del programa “De Primera Mano” dijo que ya tiene planes para el dinero que recibirá próximamente.



En un video de Youtube, hizo un recuento de lo que fue su pleito legal con la actriz de “La Usurpadora”, además de enviarle un mensaje, diciéndole que ese dinero que recibirá de su parte no será para él.

El Minuto que cambió mi destino, Sábados 9pm https://t.co/DCodkfWvpR vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) September 11, 2020



“Qué bueno que estás tan contenta, feliz y con trabajo porque los 400 mil pesos que me debes los quiero, no los quiero para mí, no los voy a utilizar yo”, dijo el periodista.



Gustavo dijo que ese dinero no lo contemplaba para sí mismo, por lo que ya decidió que lo donará a una institución para apoyar a los niños con cáncer.

Esos 400 mil pesos, cómo ni por la cabeza me pasaba que los iba a tener, los voy a donar a una institución de niños con cáncer”, reveló.



“Quiero dar esos 400 mil pesos que le ganamos y que tres magistrados dicen que me tiene que pagar gastos y costos. Claro que me hacen falta, pero como era un dinero que yo no contaba, yo no lo quiero tener, quiero donarlo”.



Por esa razón, le pidió a Gaby que tratara de pagarle lo más pronto posible, pues recordó que muchos niños que padecen cáncer no cuentan con los recursos necesarios para tratar su enfermedad.



“Entonces toda la gente y yo si te solicitamos que me pagaras lo antes posible, ustedes saben que de repente no ha habido apoyo para niños con cáncer”, mencionó.



“Los voy a invitar a que de manera certificada demos esos 400 mil pesos a una institución de niños con cáncer”, añadió.