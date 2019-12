¿Qué han hecho ustedes por las mujeres?,confronta Derbez a sus 'haters'

El actor Eugenio Derbez, a quien tundieron en redes sociales por declaraciones sobre la comedia y el movimiento feminista, publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en donde confronta y cuestiona a a sus “haters” sobre qué es lo que ellos han hecho para defender y ayudar a las mujeres.

“No hablo de quejarse en redes sociales, porque eso de quejarse desde la comodidad de tu casa está muy fácil, no, ¿ustedes ya intentaron hacer algo para defenderlas?, ¿ya crearon una iniciativa? ¿ya trataron de enfrentar al vecino que golpea a su esposa y ya donaron para una organización a favor de las mujeres? Yo sí he hecho, no dicho”.