¡Qué grandes! Los hijos de Britney Spears ya son adolescentes

ESTADOS UNIDOS.- Parece que fue ayer cuando Britney Spears conquistaba al mundo con “Baby One More Time”.

Ahora, el tiempo ha pasado tan rápido, que ni la llamada “Princesa del Pop” se dio cuenta del momento en que sus pequeños Sean y Jayden crecieron.

Así quedó evidenciado en una imagen que la famosa publicó en sus redes sociales, donde presumió que sus retoños ya no son unos niños, sino un par de adolescentes que incluso son más altos que ella.

La cantante pasó tiempo de calidad con ellos y en la imagen se le ve parada en medio de Sean (15 años) y Jayden (14) en medio de un campo abierto en pleno atardecer.

¡Es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido!”, escribió Britney.

Ha pesar de que la relación con el padre de sus hijos, Kevin Federline, ha sido muy inestable y difícil, debido a que él tiene la custodia casi completa de los dos menores, Britney mostró que eso no ha afectado del todo la relación con Sean y Jayden.

“Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer estas fotos geniales y finalmente me dejaron publicarlo. ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”, compartió.

Britney Spears perdió en 2019 la custodia compartida de sus hijos, luego de su historial de adicciones y problemas mentales.