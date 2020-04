¡Qué escándalo!, Maribel Guardia felicita a su ex en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la historia de Maribel Guardia con Joan Sebastian no fue del todo linda, luego de que el cantante le fuera infiel con Arleth Terán, la bailarina siempre mantuvo una buena amistad con “El rey del Jaripeo”.

Por lo que, después de cinco años de su muerte, la famosa lo sigue recordando e incluso acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una foto del cantante debido a que, el pasado 8 de abril, fue su cumpleaños.

‘‘#felizcumpleaños al cielo’’, escribió al pie de la foto en la que se le ve a Joan Sebastian posando en camisa café y un pantalón blanco.

Cabe recordar que los famosos se conocieron en un palenque, pero tuvo que pasar algún tiempo para que estos se hicieran novios, pues en ese momento ella estaba comprometida. En 1995 nació su hijo Julián Figueroa.

En 1996 protagonizaron la telenovela ‘Tú y yo’ bajo la producción de Emilio Larrosa, lamentablemente nunca imaginaron que sería en los foros de grabación que esta historia llegara a su fin. Los problemas empezaron cuando Joan se interesó por la villana de la novela: Arleth Terán.

Maribel se enteró de ello y le pidió a Joan que se fuera de la casa en la que vivían.

Aunque la actriz se separó de Joan, nunca dejó de estar en contacto con él pues los unía el pequeño Julián.

Pese a lo que le hicieron, Maribel Guardia demostró que no es una persona rencorosa, en una entrevista para Despierta América, dijo: “Yo a Arleth Terán no la culpo absolutamente de nada, ella era una chiquilla y aparte el que me quería supuestamente era él, no ella. Yo nunca le eché la culpa a ella, a Joan sí porque él era el que me debía un respeto”.