Qué es un embarazo ectópico, el que sufre Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris

MONTERREY.-Este día Marcela Mistral y Poncho De Nigris dieron a conocer a sus seguidores de las redes sociales que sí estaba embarazada pero que tendrá que ser operada hoy debido a que es ectópico.

"Hay algunos especulaciones en redes sobre un posible embarazo, de nosotros, y lo cual pues es cierto, sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación muy común, normal, no tan común, de un embarazo atípico. Lo cual me va a someter a una operación el día de mañana (hoy) de emergencia y, pues, como sabemos que puede filtrarse, gente puede enterarse, y no van a tener la verdad absoluta, por eso lo estamos compartiendo en este momento, porque es algo tan común, pero que también es algo tan doloroso no es algo con lo que se puede estar jugando o algo a lo que ustedes pueden estarle agregando sus propias conclusiones. Por eso lo compartimos aquí", dice Mistral en un video.

"Sí está embarazada, pero no es un embarazo normal, entonces fuimos a checar a Marcela y nos dijeron que no había nada y, pues ya, nos pusimos tristes, que no había nada", agergó De Nigris.

¿Qué es un embarazo ectópico?

El embarazo comienza con un óvulo fecundado. Normalmente, el óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero. Un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero.

Los embarazos ectópicos se producen con mayor frecuencia en una de las trompas de Falopio, que es uno de los tubos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero.

Este tipo de embarazo ectópico se denomina embarazo tubárico.

A veces, el embarazo ectópico se produce en otras partes del cuerpo, como los ovarios, la cavidad abdominal o la parte inferior del útero (cuello del útero), que se conecta con la vagina.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida si no se trata.