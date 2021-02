¿Qué es el fentanilo? Demi Lovato sufrió infartos y daño cerebral por sobredosis de esta droga en 2018

ESTADOS UNIDOS.- La vida de las celebridades no siempre es lo que parece; aunque viven entre premios, elogios y presentaciones, la realidad es que los fans no saben qué pasa detrás de la puerta. Para muestra la condición de salud que vivió Demi Lovato después de padecer una adicción a las drogas.

Ahora que el documental biográfico se ha hecho muy popular entre las personas que gustan de conocer más sobre los famosos, la cantante lanzó “Dancing with the devil”. En el tráiler reveló que esta adicción al fentanilo no solo le provocó una sobredosis en 2018, también le dejó consecuencias a largo plazo.

Demi Lovato compartió que además de un infarto, la joven de 28 años padeció al menos tres derrames cerebrales que casi le cuestan la vida. Al grado de que incluso le dijeron que solo tenía entre 5 y 10 minutos de vida, hecho que dejó claramente afectada a la cantante.

Demi ha sido un ejemplo de superación, desde que comenzó su carrera dio a conocer que padecía bulimia, posteriormente habló sobre su salud mental y el trastorno bipolar que padece; ahora revela todo lo que la adicción al fentanilo provocó en su vida adulta.

Estos fueron los efectos de la adicción de Demi Lovato

“Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer”, dijo Demi en conferencia de prensa.

También compartió que la rehabilitación no solo le ayudó a desprenderse de su adicción a las drogas, también la ayudó a tratar su lado emocional; al grado de que considera esta situación como una lección o una nueva oportunidad para convertirse en la persona que es ahora.

El documental “Dancing with the devil” se estrenará en el festival cinematográfico South by Southwest de Austin, Texas en marzo próximo.

¿Qué es el fentanilo?

De acuerdo con el National Institute on Drug Abuse, el fentanilo es un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente; aunque se hacen prescripciones médicas, también se utiliza de manera ilegal.

“En la actualidad los opioides sintéticos —incluido el fentanilo— son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. En 2017, el fentanilo fue parte del 59.8 % de las muertes relacionadas con opioides, comparado con el 14.3 % en 2010”, revela el National Institute on Drug Abuse.

Los expertos indican que esta droga opioide actúa uniéndose a los receptores que se encuentran en el cerebro y que controlan el dolor y las emociones; gradualmente el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye.

Pero el consumo regular —aun cuando se sigan las instrucciones del médico— puede llevar a la dependencia, y si se los usa en forma inapropiada, los analgésicos opioides pueden llevar a situaciones de sobredosis y causar la muerte. La sobredosis de opioides se puede revertir con la droga naloxone si se administra en forma inmediata.

En algunas regiones de Estados Unidos se han visto ciertas mejoras: hay menos disponibilidad de analgésicos opioides recetados y el abuso de estos medicamentos entre los adolescentes del país está disminuyendo. Sin embargo, desde el 2007, las muertes asociadas con las sobredosis de heroína han ido en aumento.

Afortunadamente, existen medicamentos efectivos para el tratamiento de los trastornos por consumo de opioides: la metadona, la buprenorfina y la naltrexona. Estos medicamentos podrían ayudar a muchas personas a recuperarse de la adicción a los opioides.