¿Qué dijo Paulina Rubio tras filtrarse imágenes haciendo 'sus necesidades' en la playa

Ciudad de México.- Tras la filtración de las imágenes donde supuestamente Paulina Rubio hace sus necesidades en una playa pública en España, una amiga sale en su defensa.

Beatriz Pasquel, íntima amiga de la intérprete, reveló la reacción de la ‘Chica Dorada’ al enterarse de esta situación.

“Es una ridiculez que la ataquen así porque eso fue un montaje, eso no fue… o sea, fue un montaje de que agarraron una pieza y la otra, no es cierto, se me hace una jalada que le hagan eso a la gente, la verdad”, dijo la esposa de Pablo Moctezuma durante su encuentro con los reporteros en la Ciudad de México.

Paulina Rubio reacciona a las imágenes

Acto seguido, la también madrasta de Frida Sofía reveló la forma en que Paulina tomó las publicaciones que surgieron al respecto de su supuesta ida al baño en la playa. “‘Sí, se rio, dijo ‘qué ridícula gente y qué ridícula la gente que piensa que es verdad’”, manifestó.

Sin embargo, la conversación entre Beatriz y la prensa se volvió más tensa cuando fue cuestionada por la hija de Alejandra Guzmán, por lo que al escuchar su nombre inmediatamente dijo: “Está muy bien, se mantiene ejercicio”.

Finalmente, Pasquel aseguró que la nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán sigue concentrada en su faceta empresarial, destacando que “tiene muchos planes” y afirmó que “está pendiente” del asunto legal que mantiene con el rockero, a quien la joven señaló ante las autoridades de presunto abuso.