¿Qué actriz rechazó a Leonardo DiCaprio en una ocasión?

ESTADOS UNIDOS.- Audrina Patridge, una reconocida modelo y actriz estadounidense, rechazó en el pasado una invitación de Leonardo DiCaprio.

De acuerdo con Quién, Patridge voló a Las Vegas para asistir a una fiesta de cumpleaños donde se reunieron varias celebridades. Se encontraban en un club, cuando el actor le envió una invitación para sentarse en su mesa, pero para ella resultó demasiado “intimidante”.

En su reciente libro Choices: To the Hills and Back Again, la actriz contó:

Estaba allí con algunos de mis compañeros de reparto de la película Sorority Row, así como con Megan Fox y Brian Austin Green, e incluso con Leonardo DiCaprio... Un portero se me acercó y me dijo que Leo quería invitarme a una copa en su mesa. Miré hacia su mesa y estaba rodeado de supermodelos. Fue intimidante".

Cree que su relación no habría funcionado

Audrina dijo que iría a su mesa, pero no lo hizo, por lo que el mismo Leonardo se acercó a ella para presentarse. Platicaron, él le pidió su número de teléfono y mantuvieron comunicación por un tiempo.

“Peor nunca llegamos a nada”, señaló la actriz. También dijo que incluso si hubieran salido como pareja, no hubiera funcionado por la “atención de los paparazzis” y su apretada agenda en el el reality show The Hills.