Que Yolanda Andrade ya no quiere saber nada de Kate del Castillo

La cercana amistad que existía entre Yolanda Andrade y Kate del Castillo es cosa del pasado, al menos así lo dejó ver la conductora del programa “Montse & Joe” en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

A pesar de que Andrade siempre se muestra relajada y de buen humor con los reporteros, al momento de escuchar el nombre de Kate su postura cambió y al ser cuestionada sobre su amistad con la protagonista de “La Reina del Sur” tajantemente respondió: “No hay, no habrá, no quiero y nunca querré”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre cuando Del Castillo volvió a México luego de varios años de no hacerlo tras ser investigada por su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Yolanda aseguró que ella no se reencontraría con su ex amiga, y dejó claro que ella era la única que no tenía relación la actriz.

No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos (muy unidas), todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, soy la única que no (ha hablado con ella)”, dijo en aquella ocasión.

Incluso esa vez reveló el motivo que la alejó Del Castillo. “A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé qué, yo ni siquiera iba a hacer un personaje de su película. Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita, en este momento, yo creo que ninguna de las dos (tiene intenciones de reencontrarnos). Por lo menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola”, manifestó.