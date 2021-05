Que Gloria Trevi no me pida ser cómplice de algún delito, dice Ricardo Salinas Pliego sobre si ella gana demanda

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo Salinas Pliego, multimillonario mexicano dueño de TV Azteca, respondió a una pregunta sobre la demanda que tiene la cantante Gloria Trevi contra su empresa.

El usuario de Twitter GerryGerry le cuestionó que si qué hará cuando Trevi le gane la demana.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Oiga don Ricardo y cuando @GloriaTrevi le gane la demanda multimillonaria en dólares que le puso y que está a nada de ganar, ¿usted se va a ir a trabajar con ella de chofer o de jardinero?", le preguntó.

A esto, Salinas contentó: "Que ella diga, pero por que no sea ser cómplice de ningún delito... ya ve luego cómo se pone eso".

Cabe mencionar que hay una demanda de Gloria Trevi contra Pati Chapoy y TV Azteca por difamación.

La periodista y conductora del programa Ventaneando, Pati Chapoy, dice que la demanda que Gloria Trevi interpuso contra ella y TV Azteca existe pero que el proceso lleva parado mucho tiempo y no tiene la menor idea de cómo va, así que ha decidido concentrarse en otros asuntos.

¿Cómo inició el caso?

Atrás quedó aquél momento del 1996, cuando Gloria Trevi visitó el programa Ventaneando y recibió elogios, aplausos y bonitas palabras por parte de Pati Chapoy y su equipo.

En 2009, la cantante inició una pelea legal contra TV Azteca y la conductora, a quienes acusaba de promover una campaña de desprestigio en su contra por haber firmado con Televisa.

2009: Trevi demanda a Azteca, Publimax y a Pati Chapoy por difamarla luego de que se negó a firmar convenio de exclusividad.

También se argumentan los delitos de conspiración e interferencia no autorizada en relación con terceros, explicó entonces Rayond Thomas, de la firma Kittleman, Thomas & Gonzalez, LLP que contrató la compositora.

2014: Azteca argumenta que el caso no tenía jurisdicción en EU; juez rechaza la apelación pues el programa de tv se ve en Texas.

2016: Nuevos jueces fallan nuevamente a favor de Trevi. Azteca niega en un comunicado que estén librando juicio. Días después, el 1 de abril de 2016, Gloria indicó que agotaría todas las instancias en su demanda contra la televisora y advitrió que su lucha se mantendrá aunque gastase millones de dólares

2017: Trevi informa que a finales de ese año o principios de 2018 iniciará juicio en el que demanda por 180 mdd, tras 8 años.

¿Qué más siguió?

Tras 8 años de litigio, en 2018, la corte suprema de Estados Unidos dio un veredicto a su favor para que se lleve a cabo el juicio en Edinburg, Texas.

"En ningún momento inicié esta demanda por una venganza, ni como una represalia ni nada por el estilo. Ustedes saben que cuando yo salí de la cárcel y de aquel escándalo, me dediqué a trabajar y sacar adelante a mi familia y tuve que empezar no de cero sino de menos un millón porque cuando te desprestigian de la manera que a mi me lo hicieron es muy difícil. Y uno tiene que cargar con un ancla", dijo en conferencia de prensa.

En su demanda, Trevi argumenta que TV Azteca y Pati Chapoy insinuaron que tenía ligas con el narcotráfico y que la implicaban en una red de abuso de menores.

Chapoy, por su parte, también tiene una demanda en proceso contra Trevi por trata de personas.

En el 2019, Gloria Trevi volvió abrir la cloaca y pidió a Pati Chapoy muestre pruebas en su contra.

La cantante de "Zapatos viejos" y "Dr. Psiquiatra" explicó durante una entrevista para el programa de Adela Micha, "La Saga" que el litigio continúa debido a que la televisora de la Ajusco la quiso volver a atacar cuando intentaba retomar su carrera de cantante, luego de haber estado presa en Brasil.

"Te lo prometo qué manera de gastar en abogados, en vez de ir allá al tribunal, tan bonito que sería, ya que tiene tantas pruebas en contra mía, ir ahí a una audiencia a un juicio totalmente imparcial como sucede en Estados Unidos, y que pongan todas esas pruebas que no me pudieron inculpar en México, verdad y que hicieron decir tantas barbaridades que hacen que todavía mucha gente me siga señalando y diciendo cosas, pero no, ellos prefieren seguir pagando abogados".

"Sigue el proceso, ponen y ponen recursos de que si no, de que si prescribió... y todos los han ido perdiendo hasta la fecha", explicó.

"El problema fue es que me quisieron volver a atacar, hace muchos años cuando yo estaba saliendo con "Cinco Minutos" estaba volviendo a levantar mi carrera después de muchísimo trabajo, porque anduve cantando en los antros gay, donde la verdad no tenían un presupuesto para pagarme mucho, pero la verdad es que me dieron de comer, pero poco a poco me fui levantando entrando otra vez al público. Y quisieron otra vez decir cosas, yo estaba en Estados Unidos y tuve que defenderme y me ví obligada a defenderme, no a vengarme y bueno gracias a Dios el proceso ha hecho que por lo menos me dejen trabajar y dar trabajo y dar conciertos y conectarme con el público...".