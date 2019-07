¿Que Eugenio Derbez les regala camionetas a su ex?

Hace unos meses la periodista Martha Figueroa aseguró que para terminar con sus ex parejas, Eugenio Derbez tenía como estrategia regalarles una camioneta de lujo, según la comentarista, el comediante así lo hizo cuando concluyó su noviazgo con Sarah Bustani y Dalilah Polanco. Ahora es el mismo actor quien habla al respecto.

“Si leí, ya se me andan apuntando muchas… no, no sé de dónde salió el chisme porque no, no, si obviamente en algún momento dado, yo soy al revés de muchas parejas, que a veces se pelean porque cortamos y devuélveme mi camioneta, yo la pagué y este… seguramente en algún momento le he de haber dejado algún vehículo que compartíamos a una ex, pero nada más, pero de eso a que las corte comprando coches pues no...”

Por otro lado, el comediante reveló que ahora tiene una compañera incondicional que lo acompaña en todos su viajes mientras Alessandra y su pequeña Aitana le esperan en casa, y se trata de su perrita Fiona, que incluso ya hasta tiene su pasaporte.

“La tengo con todos sus documentos, aparte la tengo registrada como perro de servicio de apoyo emocional porque de verdad me apoya, a Ale le estresa mucho viajar en avión y a mí me estresa mucho dejarla (a su mascota) y aunque venga abajo me conflictúa, entonces investigué y la convertí en perro de servicio, entonces viaja conmigo en cabina y todos los viajes, no hay un vuelo que no me baje del avión y que todos los pasajeros alrededor me digan, ‘oiga su perro se porta mejor que muchos adultos y que cualquier niño en el avión’, así como la ven, se echa y se porta como una reina. Aquí en México te piden un pasaporte y tiene su pasaporte para entrar acá que te lo pide la Sagarpa y ahí vienen todas sus vacunas y viene todo su registro de todo lo médico y literal es como un pasaporte”, concluyó.