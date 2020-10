¿Que Belinda es igualita a La Tigresa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Felipe García, el sobrino de La Tigresa, ya tiene contemplada a la protagonista perfecta para la serie biográfica de se le prepara a su tía.

Y es que asegura que Belinda es la actriz ideal para el papel, pues piensa que ambas son idénticas físicamente.

En una entrevista para “Ventaneando”, el sobrino de Irma Serrano está seguro de que, si le pusieran un lunar a la intérprete de “Bella Traición”, ya es la viva imagen de cómo se veía su tía en sus mejores años.

Se parece mucho, le pones un lunar y es igualita. Es auténtica, es la indicada, es muy guapa, es talentosa; yo creo que podría hacer un gran papel”, comentó Felipe.

Aunque ya se hizo la propuesta a Belinda para protagonizar la serie biográfica, muchos fans ya habían comparado el físico de las dos famosas, a pesar de que tengan una diferencia de 60 años de edad.

Poco a poco #Belinda le sigue los pasos a su icono #IrmaSerrano “La Tigresa”. De joven Irma fue famosa por su peculiar belleza y también igualita a Belinda por polémica y amante del amor �� No solo son parecidas en sus ojos y en lo exóticas, a las dos les quedó la nariz igual! pic.twitter.com/582JzdlAip — Chisme No ���� Like (@ChismeNo) October 25, 2020

Luis Felipe dijo que por el momento, los planes de la vioserie se vieron afectados por la pandemia, pues su principal preocupación es la salud de su familia, especialmente luego de que él diera positivo a Covid-19.

“Me da mucho terror por mi papá que es vulnerable, que mi tía que está con nosotros también, me da mucho temor. Cuando me da a mí (el Covid) me empezó el dolor de cabeza, yo me conozco muy bien, yo sabia que eso no era normal", compartió.

"Separé a todo el mundo, mi tía Irma en su habitación, mis papás también, tenía un miedo, fue terrible despedirme de mi familia de lejos, es terrible, espantoso, yo lloraba como chamaquito. Gracias a Dios, no se ha contagiado", remató.